Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 1102 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle kapandı

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VAN (AA) - Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1102 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 214 mahalle ve mezraya ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Van-Bahçesaray yolu, çığ tehlikesine karşı geçişlere kapalı tutuluyor.

- Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 63 köy ve 178 mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri çarşı merkezinde kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Bitlis

Bitlis'te etkisini sürdüren kardan dolayı 300 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Tek katlı evler ile arabaların karla kaplandığı kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle 347 köy yolunun kapandığını belirtti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, karla kaplı köy yollarını açmak için çaba gösteriyor.

Kepçe operatörü Kadir Aykut, "En büyük derdimiz yolu açıp vatandaşlara ulaşımı sağlamaktır. Ekip olarak görevimizin başındayız." dedi

Belediye ekipleri de kent merkezindeki kaldırım, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar araçların üzerinde, iş yeri ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kentte 1800 rakımdaki Yukarıyongalı köyündeki tek katlı ev ve ahırlar kar altında kaldı, köy sakinleri, ahır ve evlerinin önündeki karları güçlükle temizledi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, gazetecilere, evlerin yağışla birlikte kara gömüldüğünü söyledi.

Köyün yüksek rakımda olması nedeniyle yoğun kar aldığını belirten Omur, "Köy içinde iş makinesinin giremediği yolları kendi imkanlarımızla açıyoruz. Ev, ahır, araç ve hayvanlar için biriktirdiğimiz yemler kar altında kaldı. Hayvanlarımızı besleyebilmek için kardan tüneller açarak onlara yem taşıyoruz." diye konuştu.

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