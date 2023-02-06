Bitlis'te 28 araç ve 141 personel depremden etkilenen illere gitti

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BİTLİS (AA) - Bitlis'ten 28 araç ve 141 personel depremden etkilenen illere gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'ten 28 araç ile 141 personelin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illere gitmek üzere hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, depremden etkilenen illere arama kurtarma, emniyet, beslenme, sağlık ve çeşitli çalışma gruplarından 28 araç ve 141 personelin sevk edildiği kaydedildi.

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