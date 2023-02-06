Tatvan'da kar etkili oluyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağışla ev ve arabalar karla kaplandı.

Son günlerde etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle ev ve araçlar karla kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Okulların tatil edildiği ilçede çevre yolu bir süre trafiğe kapatıldı, yollarda kalan bazı araçlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezi ve kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.





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