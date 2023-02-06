Ahlat'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

BİTLİS (AA) - Alhat Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, belediyede bir araya gelen iş insanlarınca temin edilen gıda, giyim ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri, gönderilmeye hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı açıklamada, her şartta devletin ve milletin yanında olduklarını belirtti.

Her türlü zorluğun altından kalkacak bir devlete sahip olduklarını ve bu yaraları da saracaklarını aktaran Çoban, "Buradan bizlerle beraber olan herkese teşekkür ediyorum. İş insanlarımızın katkısıyla 2 tır su, 2 tırda gıda ve battaniye gönderiyoruz. 4 tır malzeme Ahlat'tan Bitlis Valiliği koordinasyon merkezine ulaştırılacaktır. Halkımız ayni yardımları için belediyemize müracaat edebilirler. Biz de Valiliğimize ulaştıracağız. Allah bu tür afetleri bir daha bu topluma yaşatmasın. Can kayıplarından dolayı milletimize baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerin kullandı.

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