Ahlat'ta patates deposunun bir kısmı çöktü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir patates deposunun bir kısmında çökme meydana geldi.



Saka köyünde Harun Gültaç'a ait patates deposu olarak kullanılan yapının tavan ve duvarlarında hasar meydana geldi.

Gültaç, gazetecilere, depoda görevli işçilerin 750 metrekarelik depoda sabah saat 04.00'den sonra hasar oluştuğunu fark ettiğini söyledi.

Depoda 900 tona yakın patates bulunduğunu belirten Gültaç, "Ürünümüzü kar ve soğuktan muhafaza etmeye çalışıyoruz. Havalar düzelene kadar bu şekilde koruyacağız. Sonrasında başka bir depoya kaldıracağız. Şu an personeller açık yerleri kapatmaya çalışıyorlar. Allah devletimize ve milletimize bu acı afetleri yaşatmasın. Vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Şu an kapatabildiğimiz kadar depomuzun üstünü koruyoruz." diye konuştu.

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