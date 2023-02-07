Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 1253 yerleşim biriminin yolu kapandı

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VAN (AA) - Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1253 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 366 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 317 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Tek katlı evler ile arabaların karla kaplandığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle 276 köy yolunun kapandığını belirtti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri kent genelinde kar temizleme çalışması yürüttü.

- Hakkari

Kent genelinde etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği il merkezinde araçlar karla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle 100 köy ve 194 mezra yolu kapandı.

Hakkari-Şırnak kara yolunda da bazı noktalarda düşen çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.









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