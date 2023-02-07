Hizan'da toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere Valiliğe teslim edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlığın koordinesinde başlatılan kampanyaya vatandaşların ilgi gösterdiği belirtildi.



Açıklamada, "Vatandaşlarımızın desteğiyle deprem bölgelerine ulaştırılmak için Valiliğimize teslim edilmek üzere ilk aracımız yola çıkmıştır. Kıymetli vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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