Bitlis'ten deprem bölgesine gönderilen güvenlik görevlisi sayısı 540'a yükseldi

BİTLİS (AA) - Bitlis'ten dünden bu yana jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 540 güvenlik görevlisi, deprem arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Kahramanmaraş ve Hatay'a sevk edildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığına giden Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve Emniyet Müdürü Celal Özcan ile güvenlik korucularını Hatay'a uğurladı.

Daha sonda İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Vali Çağatay, burada da polisleri dualar eşliğinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderdi.

Afet, deprem ve tahliye eğitimi alan jandarma personeli, polisler ile güvenlik korucularının, Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına destek vereceği belirtildi.

Çağatay, gazetecilere, güvenlik korucularını Hatay'da arama ve kurtarma görevlerini icra etmeleri için uğurladıklarını söyledi.

Bitlis'ten deprem bölgesinde gönderilen polis, jandarma ve güvenlik korucusu sayısının 540'a ulaştığını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın çok sayıda başvurusunu alıyoruz. Bölgeye gidip arama kurtarma çalışmalarına ve yardım faaliyetlerine katılmak istiyorlar. Bunların tamamını AFAD çerçevesinde organize etmek durumundayız. İlk andan itibaren gerek vatandaşlarımızın gerekse devletin desteğiyle 17 tır gıda ve yaşam malzemesi bölgeye gönderip teslim ettik. Yardımlarımız devam edecek. Umut ediyoruz ki deprem bölgesindeki vatandaşlarımız enkaz altından bir an önce kurtulurlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tabiri ile dünyanın belki de karşılaştığı en büyük afetlerinden birisini en kısa zamanda vatandaşlarımızın duaları ve destekleri, devletimizin de bütün çalışanlarıyla atlatacağız. Aynı zamanda bölgeye gerek devletimizin gerekse özel teşebbüsün destekleriyle temin ettiğimiz 25 iş makinesini de gönderdik."

Antakya merkezde arama kurtarma görevini icra etmek üzere dün gönderilen güvenlik korucularının 18 kişiyi enkazdan kurtardığını belirten Çağatay, şöyle devam etti:

"Aldığımız en mutlu haberlerden biriydi. Bu sevinçli haberi bize ilettiler. Çok sevindik. Emniyet Müdürlüğümüzde görevli polisleri yolcu ediyoruz. Onlar da Elbistan'da görev yapacak. Emniyet güçlerimiz her türlü vazifeyi icra ediyor. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını canını, malını ve güvenliklerini temin etmeye çalışıyorlar. Yeri geliyor bir spor müsabakasında, yeri geliyor bir trafik kazasında, yeri geliyor toplumsal olaylarda görev yapıyorlar ama şu anda da Türkiye'nin karşılaştığı en büyük afette görev yapmaya gidiyorlar. İnşallah vazifelerini icra edecekler. Devletimiz tüm kadrolarıyla deprem bölgesinde görev yapıyor. Jandarma, polis ve güvenlik korucusundan oluşan 540 güvenlik görevlisi, 100 AFAD ve 70 sağlık personelimiz deprem bölgesinde görev yapıyor."





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