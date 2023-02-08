Tatvan ve Güroymak'ta, depremden etkilenen illere 5 tır yardım malzemesi gönderildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ile Güroymak ilçelerinde, depremlerden etkilenen illere 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Tatvan Kaymakamlığı ile Tatvan Belediyesince Yaşam Alışveriş Merkezi ve Fuar Sergi Salonu'nda başlatılan yardım kampanyasına, sivil toplum kuruluşları, dernekler, polisler, askerler ve vatandaşlar destek verdi.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulundu.

Depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Ökmen, "Kampanyaya yoğun destek oldu. Şu ana kadar 3 tır yardım malzemesi toplandı. Acil ihtiyaç olarak 2 kamyonet temel gıda ve yaşam malzemesi deprem bölgesine göndermiştik. 3 tır daha gönderdik. Duyarlılıklarından dolayı herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Güroymak'ta ise Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için toplanan yardım malzemeleri 2 tırla deprem bölgelerine gönderildi.

Kaymakamlık ve belediyenin iş birliğiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) başlatılan kampanyaya ilgi gösteren ilçe halkı, temin ettikleri gıda, kıyafet ve hijyen malzemelerini görevlilere teslim etti.

Gönüllü Özkan Kızılkaya, ülkede yaşanan bu üzücü durumdan dolayı ilçedeki tüm resmi kurumların, sivil toplum kuruluşları, gönüllülerin seferber olduğunu belirtti.

Ellerinden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösterdiklerini anlatan Kızılkaya, "Arkadaşlarımızla malzemelerin paketlenmesi, kolilenmesi ve yüklenmesi çok hızlı yapılıyor. Herkesten ciddi bir hassasiyet ve inisiyatif bekliyoruz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yüklemeye, paketlemeye ve ulaşım konularında herkesten destek bekliyoruz." dedi.

Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ise depremzedeler için kurum olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bireysel olarak da ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu anlamda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz ve personelimiz, yardım toplamada görev almak istiyor. Bu anlamda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



Bitlis Basın ve Gazeteciler Derneği (BİGADER) Başkanı Mahir Okay da "Depremzedelere yardım ulaştırmak için halkımız kenetlenmiş durumda. Sağ olsun halkımız yardımlarını kurumlarımıza gönderiyor. Burada personelimiz tarafından tasnif edilen malzemeler kolilere bırakıldıktan sonra tıra yüklenerek depremzedelere gönderiliyor." diye konuştu.



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