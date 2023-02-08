Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

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BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden Hatay'da görevli polis memuru İbrahim Dilmaç ile eşi ve kızının cenazeleri, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Hatay'dan kara yoluyla ilçeye getirilen polis memuru İbrahim Dilmaç, 6 aylık hamile eşi Sevgi ve 2 yaşındaki kızı Azer Dilmaç'ın cenazeleri, Cevizli Mahallesi'ndeki Aziziye Camisi'ne götürüldü.

Camide düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılındı. Dilmaç, eşi ve kızının cenazeleri, dualarla mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Törene, Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve ilçe sakinleri katıldı.

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