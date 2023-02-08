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BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ziyşan Işık, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'da yaşayan Işık ailesi, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın enkazı altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu Işık ailesinden 5 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı, 14 yaşındaki Ziyşan Işık'ın ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.



Ahlat ilçesine getirilen Işık'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye katılan vatandaşlar, defin sonrası aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

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