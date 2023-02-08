Bitlis'te toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a görevlendirilen Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur ve 3 savcı, bir tır yardım malzemesiyle yola çıktı.
Tatvan Adliye Sarayı çalışanları ile hayırseverler, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında toplanan kuru gıda, ekmek, su, battaniye, ayakkabı, giyim ve benzeri malzemeler kolinerek tıra yüklendi.
Yardım tırı ile yola çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur ve cumhuriyet savcıları, adliye personelleri tarafından uğurlandı.