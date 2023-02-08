Bitlis'te toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor

AA

Bitlis'te toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a görevlendirilen Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur ve 3 savcı, bir tır yardım malzemesiyle yola çıktı.

Tatvan Adliye Sarayı çalışanları ile hayırseverler, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan kuru gıda, ekmek, su, battaniye, ayakkabı, giyim ve benzeri malzemeler kolinerek tıra yüklendi.

Yardım tırı ile yola çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur ve cumhuriyet savcıları, adliye personelleri tarafından uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ziyşan Işık Bitlis'te defnedildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ziyşan Işık ...
Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi ...
(Görüntülü) BİTLİS&#039;TE 251 KÖY YOLU KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİTLİS'TE 251 KÖY YOLU KAPALI
(Görüntülü) BİTLİS&#039;TEN ANTAKYA&#039;YA GİDEN GÜVENLİK KORUCULARI, 18 KİŞİYİ ENKAZDAN KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİTLİS'TEN ANTAKYA'YA GİDEN ...
Tatvan ve Güroymak'ta, depremden etkilenen illere 5 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Tatvan ve Güroymak'ta, depremden etkilenen illere 5 ...
Bitlis'te 251 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Bitlis'te 251 köy yolu kapalı
Bitlis'ten Antakya'ya giden güvenlik korucuları, 18 kişiyi enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Bitlis'ten Antakya'ya giden güvenlik korucuları, 18 ...
Bitlis'ten deprem bölgesine gönderilen güvenlik görevlisi sayısı 540'a yükseldi
YEREL HABERLER Bitlis'ten deprem bölgesine gönderilen güvenlik ...
Hizan'da toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi
YEREL HABERLER Hizan'da toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi
(Görüntülü) - BİTLİS VE HAKKARİ&#039;DE DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - BİTLİS VE HAKKARİ'DE DEPREMZEDELER ...
(Görüntülü)- BİTLİS&#039;TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI, 317 KÖY YOLU KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ ...
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 1253 yerleşim biriminin yolu kapandı
YEREL HABERLER Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 1253 ...
Bitlis'te kar kalınlığı 3 metreyi aştı, 317 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Bitlis'te kar kalınlığı 3 metreyi aştı, 317 köy yolu ...
Ahlat'ta patates deposunun bir kısmı çöktü
YEREL HABERLER Ahlat'ta patates deposunun bir kısmı çöktü
Ahlat'ta depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Ahlat'ta depremzedeler için yardım kampanyası ...
Tatvan'da kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Tatvan'da kar etkili oluyor
Bitlis'te 28 araç ve 141 personel depremden etkilenen illere gitti
YEREL HABERLER Bitlis'te 28 araç ve 141 personel depremden etkilenen ...
Bitlis'te çığ tehlikesi nedeniyle bazı yollar kapatıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te çığ tehlikesi nedeniyle bazı yollar ...
(Görüntülü)BİTLİS&#039;TE OKULLAR 3 GÜN TATİL EDİLDİ; ARAÇLAR YOLDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BİTLİS'TE OKULLAR 3 GÜN TATİL EDİLDİ; ...
(Görüntülü)BİTLİS&#039;TE OKULLAR 3 GÜN TATİL EDİLDİ; ARAÇLAR YOLDA KALDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)BİTLİS'TE OKULLAR 3 GÜN TATİL EDİLDİ; ...
Bitlis'te okullar 3 gün tatil edildi; araçlar yolda kaldı (2)
YEREL HABERLER Bitlis'te okullar 3 gün tatil edildi; araçlar yolda ...
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 1102 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle kapandı
YEREL HABERLER Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 1102 yerleşim ...
Bitlis'te okullar 3 gün tatil edildi; araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Bitlis'te okullar 3 gün tatil edildi; araçlar yolda ...
Bitlis'ten arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Bitlis'ten arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.