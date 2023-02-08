Depremde hayatını kaybeden polis memuru Bitlis'te toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde hayatını kaybeden polis memuru Bitlis'te toprağa verildi

AA

Depremde hayatını kaybeden polis memuru Bitlis'te toprağa verildi

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde Hatay'da vefat eden polis memuru Burak Köstekçi'nin cenazesi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde defnedildi.

Hatay'dan ailesinin yaşadığı ilçeye getirilen polis memuru Köstekçi'nin cenazesi, Aziziye Camisi'ne götürüldü.

Camide düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılınan Köstekçi'nin cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Köstekçi'nin ailesi, Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Polis memurunun kuzeni Kadir Köstekçi, gazetecilere, depremin ve yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını belirten Köstekçi, "Biz de bu felakette bir canımızı kaybettik. Çok üzgünüz. El birliğiyle depremin üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Bitlis'te toplanan yardım malzemeleri depremzedelere ...
Depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ziyşan Işık Bitlis'te defnedildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ziyşan Işık ...
Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi ...
(Görüntülü) BİTLİS&#039;TE 251 KÖY YOLU KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİTLİS'TE 251 KÖY YOLU KAPALI
(Görüntülü) BİTLİS&#039;TEN ANTAKYA&#039;YA GİDEN GÜVENLİK KORUCULARI, 18 KİŞİYİ ENKAZDAN KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİTLİS'TEN ANTAKYA'YA GİDEN ...
Tatvan ve Güroymak'ta, depremden etkilenen illere 5 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Tatvan ve Güroymak'ta, depremden etkilenen illere 5 ...
Bitlis'te 251 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Bitlis'te 251 köy yolu kapalı
Bitlis'ten Antakya'ya giden güvenlik korucuları, 18 kişiyi enkazdan kurtardı
YEREL HABERLER Bitlis'ten Antakya'ya giden güvenlik korucuları, 18 ...
Bitlis'ten deprem bölgesine gönderilen güvenlik görevlisi sayısı 540'a yükseldi
YEREL HABERLER Bitlis'ten deprem bölgesine gönderilen güvenlik ...
Hizan'da toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi
YEREL HABERLER Hizan'da toplanan yardımlar depremzedelere gönderildi
(Görüntülü) - BİTLİS VE HAKKARİ&#039;DE DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - BİTLİS VE HAKKARİ'DE DEPREMZEDELER ...
(Görüntülü)- BİTLİS&#039;TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI, 317 KÖY YOLU KAPALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- BİTLİS'TE KAR KALINLIĞI 3 METREYİ ...
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 1253 yerleşim biriminin yolu kapandı
YEREL HABERLER Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle 1253 ...
Bitlis'te kar kalınlığı 3 metreyi aştı, 317 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Bitlis'te kar kalınlığı 3 metreyi aştı, 317 köy yolu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.