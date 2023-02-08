Depremde hayatını kaybeden polis memuru Bitlis'te toprağa verildi

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BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde Hatay'da vefat eden polis memuru Burak Köstekçi'nin cenazesi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde defnedildi.

Hatay'dan ailesinin yaşadığı ilçeye getirilen polis memuru Köstekçi'nin cenazesi, Aziziye Camisi'ne götürüldü.

Camide düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılınan Köstekçi'nin cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Köstekçi'nin ailesi, Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Polis memurunun kuzeni Kadir Köstekçi, gazetecilere, depremin ve yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını belirten Köstekçi, "Biz de bu felakette bir canımızı kaybettik. Çok üzgünüz. El birliğiyle depremin üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

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