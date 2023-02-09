Bitlis'ten deprem bölgelerine görevlendirilen polisler depremzedelerin yarasını sarıyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğünden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine görevlendirilen polisler, depremzedelerle yakından ilgilenerek yaralarını sarmaya çalışıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bitlis'ten 120 polis, 250 jandarma ile 170 güvenlik korucusu deprem bölgelerine sevk edildi.
Geçen gece Elbistan ilçesine gönderilen 120 polis memuru, buradaki depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Depremzede ailelerle yakından ilgilenen polisler, vatandaşlara çorba dağıttı.