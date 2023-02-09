Bitlis'te 9 yaşındaki kız, harçlığını depremzedelere bağışladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yaşayan 9 yaşındaki Zeynep Zişan Uludağ, kumbarasında biriktirdiği parasını Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere bağışladı.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ülke genelinde yardım kampanyaları devam ediyor.

Ailesiyle yardımların toplandığı depoya giden 9 yaşındaki Zeynep Zişan Uludağ, depremzedelere destek sunmak için harçlığını biriktirdiği kumbarasını Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a teslim etti.

Yardım çağrılarına kayıtsız kalmayan Uludağ'ın bu örnek davranışı görevlileri duygulandırdı.



Kumbarayı teslim alan Tanğlay, "Küçüğüyle, büyüğüyle, yedisinden yetmişine böyle bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Zeynep Zişan Uludağ'ın kumbarasını yardım depoya getirdiğini belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

"Kumbarasını alıp depremzedelere ulaştıracağız. Kızımız, böyle bir günde üşenmemiş, hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ve kara rağmen gelerek kumbarasını bize teslim etti. Böyle çocuklarımız olduğu müddetçe inşallah bu ülkeye hiçbir şey olmayacak. Bu kötü günlerden ülkemizi yine iyi günlere taşıyacağız. Hemşerilerimiz adına kızımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun."

Uludağ ise televizyonda üşüyen çocukları gördükçe üzüldüğünü ve yardım etmek istediğini belirtti.

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