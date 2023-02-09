Bitlis'te jandarma personelinin topladığı yardım depremzedelere gönderildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelinin topladığı yardım malzemeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin yaralarının sarılması için Bitlis'ten, deprem bölgesine yardım sevkiyatı aralıksız devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı personelin topladığı gıda, giyim, temizlik, hijyen, yaşam ve barınma malzemeleri kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

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