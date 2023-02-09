Adilcevaz'dan deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderildi

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden deprem bölgesine 10 tır yardım ve 25 bin ekmek gönderildi.

Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediyesinin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

Kaymakam İsmail Demir, yaptığı açıklamada, belediye ile ortak düzenledikleri kampanya kapsamında muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Adilcevazlı vatandaşların büyük destek verdiğini söyledi.

Bugün kendilerini memnun eden tek şeyin vatandaşların ortaya koyduğu dayanışma olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 30 bin nüfuslu bir ilçeden 10 tır insani yardım malzemesi ve 2 kamyonetle 25 bin ekmek gönderdik. Vatandaşlarımız büyük bir özveri ile yardımlarını yapıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı insanlarımıza acil şifalar diliyorum. Yardımlarımız hız kesmeden devam edecektir."

Belediye Başkanı Necati Gürsoy da yardım kampanyasının çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "Bitlis Valiliğimiz ve AFAD ile organize bir şekilde yardımları gönderiyoruz. Deprem bölgelerinde aş evleri kurulduğu için hemşerilerimizden ricam bundan sonra nakdi olarak veya temel gıda ürünleri getirmeleri daha elzem olacaktır. El birliği ile bu büyük felaketin üstesinden geleceğiz. Adilcevaz Kaymakamımız ile istişare ederek deprem bölgesinden ilçemize gelmek isteyen vatandaşlarımızı araç göndererek aldırıyoruz ve ilçemizde hazırladığımız evlere yerleştiriyoruz. Şu ana kadar 105 vatandaşımızı Adilcevaz ilçemize getirerek misafir etmeye başladık."

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