Bitlis'ten "Asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgelerine yardım sürüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'te görev yapan sağlık çalışanları, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.
Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor, hemşireler, yardımcı sağlık personeli ve hastane çalışanları, kampanyası kapsamında topladıkları kuru gıda, ekmek, su, battaniye, yatak, kefen, çocuk bezi gibi malzemeleri paketledi.
Toplanan 2 tır yardım, depremzedelere ulaştırılmak üzere Hatay'a doğru yola çıktı.