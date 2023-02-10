Bitlis İHH arama kurtarma ekibi deprem bölgesinde 51 kişiyi enkazdan kurtardı

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BİTLİS (AA) - Bitlis İHH arama kurtarma ekibi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da diğer görevlilerle 51 kişiyi enkazdan yaralı kurtardı.

İHH Bitlis Şubesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından Adıyaman'a yönlendirilen arama kurtarma ekibi, ilk andan itibaren enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütüyor.

Arama kurtarma ekibi başkanı Abidin Araboğa ekip olarak Adıyaman'da 5 gündür çalışma yürüttüklerini belirtti.

Başında bulunduğu ekibin diğer görevlilerle birlikte şu ana kadar 51 kişiyi enkazdan yaralı kurtardığını, 43 kişinin de cenazesini çıkardığını aktaran Araboğa şöyle konuştu:

"Enkaz altında vatandaşlarımız var. Bunlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Gerek arama kurtarma gerekse lojistikte 65 kişi sahadayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandıktan sonra çadır kurmaya başlayacağız. Allah bir daha ülkemize böyle bir afet yaşatmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

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