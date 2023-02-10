Depremde hayatını kaybeden aile Tatvan'da toprağa verildi

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BİTLİS (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da binanın enkazında kalan aynı aileden 5 kişi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde toprağa verildi.

Depremin ardından arama kurtarma ekiplerince yaşadıkları binanın enkazından çıkarılan Ömer Kayma, eşi Dilek ile çocuklarınıncenazeleri, yakınları tarafından Tatvan'a getirildi.

Saadet Camisi'nde cenaze namazları kılınan aynı aileden 5 kişi, Karşıyaka Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedildi.

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