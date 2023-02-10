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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlatlı esnaf bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

AA

Ahlatlı esnaf bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde çay ocağı işletmecisi Yavuz Yazıcı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için bir günlük kazancını AFAD'a bağışladı.

Selçuklu Mahallesi'nde çay ocağı işleten Yavuz Yazıcı, sabah saatlerinde iş yerinin camına bugünün gelirini depremzedelere bağışlayacağını belirten yazı astı.

Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar da çay içtikten sonra kasaya bırakılan şişeye para atarak Yazıcı'ya destek verdi.

Yazıcı, gazetecilere, depremzedelere destek olmak için bugünkü gelirinin tamamını AFAD'da bağışladığını söyledi.

Bazı esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının da yardımda bulunduğunu belirten Yazıcı, "Allah yardımcımız olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Bu sesime Ahlatlı hemşerilerimiz ilgi gösterdi. Normalden 4 kat fazla yoğunluk yaşadık. Burada amaç çay içmekten ziyade destek olmaktır. Bazı vatandaşlarımız çay içmediği halde destekte bulunuyor. Kısa sürede yardımları yerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Depremden etkilenen Adıyaman'dan, Ahlat'taki yakınlarının yanına gelen depremzede Mehmet Tutal ise "Kolay değil, gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Ahlatlı akrabalarımızın yardımıyla buraya geldik. Şu an durumumuz iyi. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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