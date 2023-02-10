Ahlatlı esnaf bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde çay ocağı işletmecisi Yavuz Yazıcı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için bir günlük kazancını AFAD'a bağışladı.

Selçuklu Mahallesi'nde çay ocağı işleten Yavuz Yazıcı, sabah saatlerinde iş yerinin camına bugünün gelirini depremzedelere bağışlayacağını belirten yazı astı.

Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar da çay içtikten sonra kasaya bırakılan şişeye para atarak Yazıcı'ya destek verdi.

Yazıcı, gazetecilere, depremzedelere destek olmak için bugünkü gelirinin tamamını AFAD'da bağışladığını söyledi.

Bazı esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının da yardımda bulunduğunu belirten Yazıcı, "Allah yardımcımız olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Bu sesime Ahlatlı hemşerilerimiz ilgi gösterdi. Normalden 4 kat fazla yoğunluk yaşadık. Burada amaç çay içmekten ziyade destek olmaktır. Bazı vatandaşlarımız çay içmediği halde destekte bulunuyor. Kısa sürede yardımları yerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Depremden etkilenen Adıyaman'dan, Ahlat'taki yakınlarının yanına gelen depremzede Mehmet Tutal ise "Kolay değil, gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Ahlatlı akrabalarımızın yardımıyla buraya geldik. Şu an durumumuz iyi. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

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