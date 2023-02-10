Komandolar Adıyaman'da 110 saat sonra bir kişiyi enkazdan kurtardı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı görevlileri, 71 yaşındaki Şevket Fırat'ı 110. saatte enkazdan sağ çıkardı.

Valilik açıklamasına göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'ten depremin en çok hasar verdiği kentlerden Adıyaman'a görevlendirilen Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı görevlileri, Alitaşı Mahallesi'ndeki Menekşe Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, depremden 110 saat sonra binanın enkazından sağ kurtarılan 71 yaşındaki Şevket Fırat, ambulansla hastaneye götürüldü.

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