Depremde hayatını kaybeden Ercan Yeşilırmak Bitlis'te toprağa verildi

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BİTLİS (AA) - BİTLİS (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Ercan Yeşilırmak, Bitlis'in Güroymak ilçesinde toprağa verildi.

Depremin ardından Antakya'da arama kurtarma çalışması yürüten ekipler dün, arkadaşı Maşallah Taken ile kaldıkları otelin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Ercan Yeşilırmak'ın cansız bedenine ulaştı.

Yakınları tarafından Güroymak'a getirilen Yeşilırmak'ın cenazesi, dualarla Asri Mezarlığında defnedildi.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Taken'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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