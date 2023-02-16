Bitlis ve Van'daki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler depremzedeler için seferber oldu

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VAN/BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis'teki usta öğreticiler ile kadın kursiyerler, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için eşofman takımı, pijama, nevresim ile atkı ve bere dikiyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşların depremzedeler için yardımlarını sürdürdüğü Van ve Bitlis'te, kadınlar da atölyelerde deprem bölgesindeki insanları ısıtacak ürünler dikerek çalışmalara katkı sağlıyor.

Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki usta öğreticiler ile kursiyerler, diktikleri kışlık eşofman, pijama, nevresim ile atkı ve bereleri ilgili kurumlara teslim etti.

Trikotaj bölümü usta öğreticisi Gizem Aktaş, gazetecilere, kursiyerlerle depremin ikinci günü depremzedeler için neler yapabilecekleri konusunda görüştüklerini söyledi.

Belediye ve Halk Eğitimi Merkezinden temin ettikleri malzemelerle insanları ısıtacak ürünler dikmeye başladıklarını dile getiren Aktaş, "İlk etapta yaptığımız ürünleri deprem bölgesine gönderilmesi için gerekli yerlere ulaştırdık. Atkı bere yapmaya devam ediyoruz, malzeme olduğu sürece de devam edeceğiz. Daha fazlasını yapmak için de çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Usta öğreticisi Fatma Aydın ise depremden sonra kadın kursiyerlerle çalışmaya başladıklarını bildirerek, "Malzeme olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz. Şu anda çocuk yaş gruplarına göre eşofman takımları üretiyoruz. Deprem sonrası üşümesinler diye çaba gösteriyoruz." dedi.

- "Kadınlar örnek çalışmaya imza atıyor"

Van'ın İpekyolu Belediyesi de "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilinenlerin yaralarının sarılması için kışlık giyim yardımlarını sürdürüyor.

Belediye koordinesinde kurulan atölyelerde usta öğreticiler, kadın kursiyerler ve gönüllülerden oluşan ekip, depremzedeler için atkı, bere, triko bebek tulumu, kazak, hırka, polar, pijama gibi kıyafetler dikiyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Dikiş nakış kurslarına katılan kadınlarımız gönüllü eğitmenlerle birlikte burada hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Depremin ilk saatlerinde kreş eğitimi alan çocuklarımız için hazırladığımız kıyafetlerimizi hemen bölgeye sevk ettik. Bir günde bin eşofman takımı, üst kıyafet, atkı bere, bebek tulumu, hırka, kazak gibi giysileri üretecek kapasiteye sahibiz. 10 eğitmen ve 40'a yakın kursiyerden oluşan ekiplerimiz, büyük bir özveriyle çalışıyor. Kadınlar örnek bir çalışmaya imza atıyor." diye konuştu.

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