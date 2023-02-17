Malatya'dan Bitlis'e gelen hamile depremzede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen 40 yaşındaki Necla Heper ikinci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Depremin ardından Malatya'daki evleri hasar gören bir çocuk annesi Heper, Tatvan ilçesindeki akrabalarının yanına geldi.

Doğumu yaklaşınca ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Heper, doktorların gerçekleştirdiği operasyonla bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İkinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirten Heper, çok ağır ve üzücü bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Malatya'da da büyük hasarın meydana geldiğini anlatan Heper, "Yaşadığımız şehri geride bırakarak buraya geldik. 37 haftalık hamileydim. Her iki depremde de evdeydim. Eve bir şey olmadı ama çok zor anlar yaşadık. Deprem sonrasında Tatvan'a geldik. Kayınvalidem ve eltimin evinde misafir olarak kalıyorum. Dün Kaymakamlıktan yardım gönderdiler. Bu bizi çok duygulandırdı. Misafir olmama rağmen beni bulmaları, destek olmaya çalışmaları ve düşünüp bir şeyler getirmeleri çok güzeldi." diye konuştu.

Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Heper, "Hastane yönetimi, doktorlar, çalışanlar sağ olsunlar benimle çok ilgilendiler. Buraya gelirken korkuyordum, ne olacağını bilmiyordum. Hamile olduğum için fazla tedirgindim. Çok şükür doğum gerçekleşti ve her şey yolunda. Bir oğlum vardı, şimdi de bir kızım oldu. Sağlığı gayet iyi, 3 kilogram olarak doğdu." dedi.

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