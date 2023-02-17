Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de depremde ölenler çin gıyabi cenaze namazı kılındı

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VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl merkezleri ve ilçelerdeki bütün camilerde, cuma namazı sonrasında depremlerde vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Cenaze namazının ardından gazetecilere açıklama yapan Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir, dayanışma ve yardımlaşmanın bu zor günlerde önemli olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Muş'ta da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir acı var. En azından cenaze namazı kılınmayan kardeşlerimiz olabilir. Biz bu görevi bütün bir millet olarak bugün yerine getirdik. Depremin ardından Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve din görevlileriyle deprem bölgesine gittik. Yardımları organize ettik. Kahramanmaraş bölgesindeki vefat eden kardeşlerimizi bir hafta boyunca İslam usullerine göre defnettik. Kur'an-ı Kerim okuduk."



Demir, deprem bölgesine ciddi manada ayni ve nakdi yardımlar yapıldığına işaret ederek, "Geçen hafta cuma günü tüm camilerimizde depremzedeler için 1 milyon 700 bin lira toplandı. Bu yardımlarımız devam edecektir." diye konuştu.

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