Çamaşır makinelerinin kazanlarını depremzedeler için sobaya dönüştürüyorlar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde beyaz eşya yetkili servisi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için çamaşır makinesi kazanlarından soba yaptı.

Depremzedelerin soğuk havada üşümesini istemeyen çalışanlar, atıl durumdaki çamaşır makinelerinin kazanlarını sobaya dönüştürdü.

Çalışanların yaptığı 48 soba deprem bölgelerine gönderildi.

Serviste teknisyen olarak çalışan Ferhat Hancı, AA muhabirine, atıl durumdaki çamaşır makinesi kazanlarının içinde bulunan çelik tamburlarından soba yaptıklarını söyledi.

Deprem bölgelerinde dışarıda kalanlar için sobaları ürettiklerini anlatan Hancı şöyle konuştu:

"Çelik tamburlar her türlü hava şartlarına ve ısıya dayanaklıdır. Isınmanın yanı sıra sobanın üzerinde yemek ve çay ısıtılabiliyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için soba üretimine devam edeceğiz. Şimdiye kadar 48 soba üreterek deprem bölgesine gönderdik. Vatandaşlardan atıl durumdaki çamaşır makinelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunlardaki kazanları da sobaya dönüştürerek deprem bölgesine göndereceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.