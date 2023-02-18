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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlisli kardeşler bisiklet için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı

AA

Bitlisli kardeşler bisiklet için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı

BİTLİS (AA) - Bitlisli Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere bağışladı.

Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koçyiğit kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri parayı depremzedelere göndermek istedi.

AFAD İl Müdürlüğüne gelen 2 kardeş, topladıkları para ile yazdıkları notu AFAD İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Görevliler, yardımı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bağış hesabı aracılığıyla deprem bölgesindeki kardeşlerine ulaştıracaklarını iletti.

İki kardeş, depremzedeler için yazdıkları notta, "Kumbaramda biriktirip bisiklet alacağım paramı depremzede kardeşlerime gönderiyorum. Keşke elimden fazlası gelseydi, daha fazla yardım etmek isterdik. Allah'ıma dua ediyorum, bizlere bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, canım kardeşlerim." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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