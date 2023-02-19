Bitlis'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bitlis-Van karayolu Yelkenli köyü mevkisinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden kömür yüklü tır, kamyonet ile 4 otomobil çarpıştı. Kömür yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında kömür çuvalları yola döküldü.
Bir süre duran trafik akışı, kara yolunda temizlik yapılmasının ardından normale döndü.