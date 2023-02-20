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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te çocukların depremin psikolojik etkisinden uzaklaşmaları sağlanıyor

AA

Bitlis'te çocukların depremin psikolojik etkisinden uzaklaşmaları sağlanıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ/SERVET TAŞDEMİR - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bitlis'te aileleriyle misafir edilen depremzede çocuklara, psikososyal destek veriliyor.

Depremden etkilenen illerden kendi imkanları veya kurumların yardımıyla kente gelen aileler, Beşminare Kız Yurdu'na yerleştirildi.

Misafir edilen ailelerin yaralarının sarılması için çalışma yürüten Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), yurt bünyesinde "Dostluk Kreşi" ile "Kardeşlik Kreşi ve Anasınıfı" oluşturdu.

Çocukların, oyunlar ve etkinliklerle depremde yaşadıkları korku ve acıları unutması, eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AA muhabirine, ülkeyi yasa boğan bir deprem felaketi yaşadıklarını ve ilk günden bu yana insanların tek yürek olarak yaraları sarmaya çalıştığını söyledi.

Ailelerle yakından ilgilendiklerini aktaran Tanğlay, "Depremzede çocuklarımıza kreşimizde eğitim verme kararı aldık. Çocukların deprem travmasını hızlı atlatmaları, günlük yaşama uyumları açısından önemli. Çocuklar mutlu olabilirse ailelerin de bu travmayı atlatmaları daha kolay olur. Enkazdan çıkarılan, çeşitli yaralanmalar geçiren çocuklarımız da var. Bütün etkinliklerimizi çocukların bu hassas durumlarını da gözeterek sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının çocukların travmayı en kısa sürede atlatıp kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Tanğlay, "Ailelere destek olmaya, acılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz. İlk günlerde çocuklar durgundu ama eğitimlerle hareketlenmeye başladıklarını gözlemledik. Bu desteklerimiz devam edecek."

- "Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışıyoruz"

Bitlis Beşminare Yurt Müdürü Sema Tokmak, Cumhurbaşkanlığının, bakanlıkların ve valiliğin talimatları doğrultusunda tüm yurtları depremzedelere açtıklarını söyledi.

Depremin acısını yaşayan insanları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Tokmak, "Isınma, barınma ve beslenme hizmetlerimizin yanı sıra evde bakım ve 112 Acil Sağlık doktorlarımız da hizmet vermektedir. 0-6 yaş grubu çocuklar için BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş öncülüğünde Sağlık Hizmetleri Bölümü tarafından yurtta 'Kardeşlik Kreşi ve Anasınıfı' kuruldu. Bu konuda çocuklarımıza hizmet verilmektedir. Aynı zamanda Bitlis Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay tarafından da oyun alanı kuruldu. Çocuklarımız burada oyunlar oynayarak eğleniyor." diye konuştu.

Depremzedelerin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kadın ve erkek kuaförlerinin de hizmet verdiğini belirten Tokmak, yurt odalarının vatandaşların ihtiyaçlarına göre dizayn edildiğini bildirdi.

Yetişkin depremzedeler için satranç odası hazırladıklarını dile getiren Tokmak, şunları söyledi:

"118 depremzedeyi yurtlarımızda misafir ediyoruz. Onları deprem durumundan bir nebze de uzak tutmak için her türlü ortamı hazırlıyoruz. Çadırlardaki tüm depremzedelerimizi yurtlarımıza bekliyoruz. Yurdumuzda açtığımız oyun alanları ile kreşlerimizde bir nebze olsa çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımızın yüzlerinin tebessüm etmesi ve onların ruhlarında bedenlerinde açılan depremin izlerini silmek. Onları deprem psikolojisinden uzaklaştırarak geleceğe yönelik hizmet vermeye çalışıyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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