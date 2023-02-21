Bitlis'ten deprem bölgelerine 15 tır yardım malzemesi gönderildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'ten, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için Bitlis Valiliği, Belediye ve sivil toplum kuruluşların katılımıyla yürütülen kampanya kapsamında Bitlis'ten 15 tır yardım malzemesi gönderildi.

Bitlis Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Behzat Dayan, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Valilik, belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmalarla bölgeye yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

AFAD'ın kontrolünde 15 tır gıda ve yaşam malzemesi daha gönderdiklerini aktaran Dayan, şöyle konuştu:

"İl genelinde Valilik ve belediyenin verilerine göre, resmi olarak 120 tır yardım malzemesini deprem bölgelerine gönderdik. Misafir olarak gelen depremzede ailelerin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yine Valilik ve belediyemizin koordinesinde buraya yerleşen ailelerin yaşam ve ev malzemesi ihtiyaçları için desteklerimiz sürüyor. Özellikle yurtlarda barındırmaya ve bir nebze olsun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Depremde yaşamını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

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