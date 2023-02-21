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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te öğretmenler depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı

AA

Bitlis'te öğretmenler depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen gönüllü öğretmenler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için oyuncak ve kırtasiye malzemesi toplama kampanyası başlattı.

Tatvan'daki anaokullarında görev yapan öğretmenler, depremin etkilediği illerdeki öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Kaymakamlığın onayıyla kampanya düzenledi.

Sosyal medya hesaplarından da yaptıkları çağrıyla destek isteyen öğretmenler, kentten ve birçok ilden gönderilen oyuncakları, deprem bölgelerine giderek çocuklara dağıtacak.

Tatvan Yunus Emre Anaokulu Müdürü Serkan Saçın, AA muhabirine, kampanyanın kısa sürede ülke geneline yayıldığını ve farklı illerden kargoyla gönderilen çok sayıda oyuncağı teslim aldıklarını söyledi.

Depremden etkilenen çocuklara yardımcı olmayı hedeflediklerini belirten Saçın, şöyle konuştu:

"Tatvan'daki bütün anaokullarında görev yapan idareci ve öğretmenlerle görüştükten sonra çalışmayı Kaymakamlığımızın onayına sunduk. Aldığımız destek ve onay ile Cumhuriyet, Yunus Emre ve Sahil anaokullarının öncülüğünde kampanyamızı başlattık. İlçemizdeki öğretmenler ve velilerimiz kampanyamıza katılım gösterdi. Sosyal medyadaki paylaşımlarımız da ilgi gördü. İnsanlar ülkemizin dört bir yanından kargoyla oyuncak göndermeye başladı. Gönüllülerimizle bir tır dolusu oyuncakla deprem bölgesine giderek oyuncakları oradaki çocuklarımıza dağıtmayı planlıyoruz."

Cumhuriyet Anaokulu öğretmeni Selin Hacıademoğlu ise yıkıcı depremden etkilenen çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Projenin afişini sosyal medyada paylaştıklarını anlatan Hacıademoğlu, "Öğretmen, öğrenci ve velilerimize de projemizi duyurduk. Farklı illerden de bize ulaşan duyarlı insanlar, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri gönderiyor. Yeterli sayıya ulaştığımızda deprem bölgesine gidip çocuklarımızla kucaklaşacağız. Oyuncaklar, çocukların yol arkadaşıdır, sırdaşıdır. Oyuncakları dağıttıktan sonra eğitimler düzenleyeceğiz, hikayeler okuyacağız, oyunlar oynayacağız. Projemize katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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