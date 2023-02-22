Depremden etkilenen illerden 650 kişi Adilcevaz'da misafir ediliyor

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BİTLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 650 kişi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hayırseverlerin tahsis ettiği evlerde kalıyor.



Kaymakamlık ve belediyenin tahsis ettiği araçlarla ilçeye getirilen 185 aileden 650 kişi, belirlenen evlere yerleştirildi.

Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Müftüsü Erkan Karaca ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şakir Sözer ile depremzede aileleri ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Demir, ülkenin çok büyük bir felaket yaşadığını, herkesin bu acıyı derinden hissettiğini söyledi.

Evleri yıkılan ya da zarar görenlerin bir kısmını ilçede misafir ettiklerini dile getiren Demir, "İnsanları en iyi şekilde ağırlayıp ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Her türlü sıkıntılarını çözmek için çaba harcıyoruz." dedi.

Başkan Gürsoy ise "Hayırsever vatandaşlarımız evlerini kira almadan tahsis etti. Biz de eşya ve gıda desteklerini yapıyoruz. Kaymakamlığımızla depremin ilk gününden itibaren 12 tır yardım malzemesi gönderdik. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Hatay'dan gelen Suzan Teçmen, Adilcevaz halkının depremzedeler için tek yürek olduğunu belirterek, "Adilcevaz halkı buraya geldiğimiz günden bu yana bizleri sahiplendi. Evimize her türlü yardımı getirdiler. Adilcevaz halkına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Malatya'dan gelen Nermin Neccar da ilçede tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, çocuklarının okula yerleştirildiğini anlatarak, kendilerine yardımcı olanlara teşekkür etti.

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