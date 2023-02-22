Tatvan’da 5 bin öğrenciye ücretsiz yemek dağıtılıyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Okul Öncesi Eğitimde Beslenme Desteği Projesi" kapsamında okullara ücretsiz yemek dağıtımı yapılıyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan ekmek fırını, mutfak ve yemek tesisinde hazırlanan yiyecekler, ilçe genelindeki taşımalı kapsamındaki öğrenciler, anaokulları, ana sınıfları ile özel eğitim uygulama okullarındaki öğrencilere servis ediliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, günlük 5 bin öğrenciye yemek üretimi yapılan okulu ziyaret etti.

Mutfakta yürütülen çalışmaları inceleyen Uludağ, gazetecilere, günlük 5 bin öğrenciye yemek dağıttıklarını söyledi.

Uludağ, "Sayın Bakanımızın talimatıyla bu yıl başlatılan program kapsamında hazırlanan yemekler okullarımıza götürülerek öğrencilerimize dağıtılıyor. Bu binanın ve yemek tesisinin kurulmasında, hazırlanmasında emeği olan başta Sayın Kaymakamımız Remzi Demir ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz'a teşekkür ediyorum. Okulumuz idaresini, öğretmen ve öğrencilerimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum." diye konuştu.

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