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Bisiklet için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışlayan kardeşlere hayırseverler sürpriz yaptı

AA

Bisiklet için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışlayan kardeşlere hayırseverler sürpriz yaptı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlayan Mustafa ve Musab Koçyiğit kardeşlere, hayırseverler bisiklet alarak sürpriz yaptı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koçyiğit kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, İl Müdürlüğüne getirerek depremzedelere bağışladı.

Sosyal medyada haberi gören hayırseverler satın aldıkları iki bisikleti Koçyiğit kardeşlere teslim ederek yüzlerini güldürdü.

Bisiklete kavuşmanın mutluluğunu yaşayan iki kardeş, hayırseverlere teşekkür etti.

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