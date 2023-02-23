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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te öğrenciler depremzedeler için 96 mobil tuvalet üretti

AA

Bitlis'te öğrenciler depremzedeler için 96 mobil tuvalet üretti

BİTLİS (AA) - FİLİT GÜLELÇİN - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle 96 mobil tuvalet üreterek Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere gönderdi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla Bitlis'te başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor. Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle gönüllü olarak bir araya geldikleri okul atölyesinde, mobil tuvalet üretimine başladı.

Şu ana kadar üretimi tamamlanan 96 tuvalet, depremden etkilenen illere sevk edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, AA muhabirine, depremin ikinci gününden itibaren kaymakamlığın talimatı üzerine çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda deprem bölgesindeki sıkıntının giderilmesi amacıyla okuldaki atölyede mobil tuvalet ürettiklerini belirten Budak, şunları kaydetti:

"Üretimi tamamlanan mobil tuvaletleri deprem bölgesine gönderdik. Yeni verilen siparişlerle iki gün içinde bu sayı 150'yi bulacak. Tuvaletlerin içinde elektrik ve diğer tesisatlar bulunuyor. Kullanıma hazır olarak gönderiyoruz. Tuvaletlerin bir kısmı Güroymak Belediyesi, bir kısmı da Bitlis Valiliği tarafından karşılandı. Bundan sonra mobil duş kabinleri de üretmeye başlayacağız. Onların da hazırlığını yaptık. Cuma günü bunları da bölgeye sevk edeceğiz. Valiliğimize, belediyemize, hayırsever vatandaşlarımıza ve gece gündüz çalışan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimiz ile şube müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Deprem bölgelerinde mobil tuvaletlerin yanı sıra duş kabinlerine de ihtiyaç duyulduğunu belirten Budak, deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara imkanları doğrultusunda destek verdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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