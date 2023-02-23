Ahlat'ta 5 yaşındaki çocuk kumbarasındaki parayı Kızılay'a bağışladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 5 yaşındaki Mert Ali Kalender, kumbarasında biriktirdiği 780 lirayı deprem bölgesindeki çocuklar için Kızılay'a bağışladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım seferberliği devam ediyor.

Ahlat'ta yaşayan Mert Ali Kalender, kumbarasında biriktirdiği 780 lirayı deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Kızılay Şube Başkanı Reşit Karakaplan ve yardımcısı Ayvaz Şerefoğlu, Mert'i evinde ziyaret ederek, desteğinden dolayı teşekkür etti.

Deprem yaralarını hep birlikte saracaklarını belirten Karakaplan, şunları kaydetti:

"Bugün minik kardeşimiz, kumbarasındaki parayı depremzede çocuklar için kullanılmak üzere Kızılay'a bağışladı. Mert Ali'nin yaşı küçük ama yüreği kocaman. Ülkemizde bu yardımlaşma oldukça inşallah çok kolay bir şekilde bu işin üstesinden geleceğiz. Bu anlamlı davranışından dolayı kendisine ve ailesine teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet yaralılara ise acil şifalar dilerim."

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