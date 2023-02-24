Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BİTLİS (AA) - Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde çalışmalara destek sunduğu belirtildi.

Ekiplerin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gittiği kaydedilen açıklamada, "2 haftadır deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerimiz, 46 iş makinesi ve 20 personelle Adıyaman'da köylerde ulaşım, içme suyu, tarım, çadır kentlerin kurulumu ve bölgedeki çalışan araçlara yakıt desteği vermektedir." denildi.

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