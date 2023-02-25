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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜRŞAD, şehit ve gazilerin isimlerinin yazılı olduğu formayı depremzedeler için satışa çıkardı

AA

TÜRŞAD, şehit ve gazilerin isimlerinin yazılı olduğu formayı depremzedeler için satışa çıkardı

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 6 yıl önce kurulan ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği Erkek Voleybol Takımı (TÜRŞAD), şehitlerin ve gazilerin isimlerinin yazıldığı formayı depremzedeler için satışa çıkardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan kampanyalara TÜRŞAD da destek verdi.

TÜRŞAD teknik heyeti ile oyuncuları, Bitlis'teki şehit ve gazilerin isimlerinin yazılı olduğu formayı imzalayarak depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla satışa sundu.

TÜRŞAD Spor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin tarihte eşi görülmemiş bir felaket olduğunu söyledi.

Afet nedeniyle oluşan zararın el birliğiyle ortadan kaldırılmasının büyük önem taşıdığını anlatan Köstekçi, şöyle konuştu:

"Birçok canımız gitti. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, memleketimize ve milletimize sabır diliyoruz. Hatay'da enkaz altında kalan amcamızın oğlunu ile eşini kaybettik ama çalışmaya devam etmek zorundayız çünkü bizden yardım ve umut bekleyen birçok kardeşimiz ve vatandaşımız var. Devletimiz, hükümetimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşları gereken tüm çalışmaları yaptı. Deprem felaketi ile yaşanan zararın ortadan kaldırılmasıyla ilgili tüm çabayı gösterdiler."

- "2 numaralı formamızı açık artırmaya çıkarıyoruz"

Kulüp olarak da ellerinden geleni yaptıklarını belirten Köstekçi, TÜRŞAD Spor Kulübünün konukevini depremzedelere açtıklarını ve 10 odayı hazır hale getirdiklerini dile getirdi.

Bununla yetinmeyip yereldeki sivil toplum kuruluşlarıyla depremzedeler için yürütülen ayni ve nakdi yardım çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Köstekçi, şunları kaydetti:

"Şimdi de yepyeni bir çalışma yapmak istiyoruz. TÜRŞAD Spor Kulübü Bitlis'imizin, Adilcevaz ve diğer tüm ilçelerimizin desteğiyle ortaya çıkmış çok önemli bir kulüptür. Doğu Anadolu'da, Türkiye Efeler Ligi'nde yani voleybolun süper liginde ilimizi ve bölgemizi temsil eden nadide bir kulüptür. Bu yıl çok güzel başarılar elde eden ligin flaş takımlarından biri. TÜRŞAD Spor Kulübü olarak ekibimizle aldığımız karar sonrası tüm teknik heyet ve oyuncularımızın imzaladığı 2 numaralı formamızı açık artırmaya çıkarıyoruz. Gelirin tamamını depremzedelerimizin yararına harcamak üzere ilgili kurumlara aktaracağız."

Ana sponsorları başta olmak üzere tüm iş insanlarından, hayırseverlerden, kurum ve kuruluşlardan hassasiyet beklediklerini belirten Köstekçi, "Bu, tüm takımın imzaladığı tarihi nitelikte bir formadır. Kulübün tüm oyuncularının ve teknik heyetin imzaladığı bu forma, herkesin arşivinde ve duvarında asılması gereken ve herkesin isteyebileceği niteliktedir. Bu yüzden iş insanlarımıza, sponsorlarımıza, esnafımıza ve tüm hayır sahiplerine formayı satın almaları konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini talep ediyoruz. Böylelikle hem bu formanın sahibi olacaklar ve depremzede kardeşlerimize yardım etme fırsatı bulacaklar." şeklinde konuştu.

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