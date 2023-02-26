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Tatvan'da depremzedeler için "Kızılay Butik" açıldı

AA

Tatvan'da depremzedeler için "Kızılay Butik" açıldı

VAN (AA) - Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi ve Kızılay tarafından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde depremzedeler için "Kızılay Butik" mağazası hizmet vermeye başladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çalışmaların Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Kızılay Bitlis Şubesiyle birlikte yürüttüklerini söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde ve ilçede başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirten Geylani, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına katıldı, iş makinesi ve yakıt desteği sağladık, vatandaşlarımızın ve tüm kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ihtiyaç malzemeleri toplayıp deprem bölgesine gönderdik. Şimdi de buraya gelip ilçemize yerleşen depremzede ailelerin barınma, yiyecek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar ilçemize gelen 600 aile var. Hayırsever vatandaşların da desteğiyle, barınma, ısınma, kuru gıda ve yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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