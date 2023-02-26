Deprem bölgesinden Bitlis'e gelen çocuklar için etkinlikler düzenleniyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen ailelerin çocukları için Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından, "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe çocuklar ilgi gösterdi.

Gösteriler eşliğinde eğlenceli anlar yaşayan çocuklarla yakından ilgilenen görevliler, bir nebze de olsa depremin etkilerinden uzaklaşmalarını sağladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Deprem bölgesinden Tatvan'a gelen çocuklarımıza yaşadıklarını bir nebze olsun unutturmak için, Gençlik Meclisi gönüllü üyelerimiz çocuk şenliği etkinlikleri gerçekleştirdi." dedi.

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