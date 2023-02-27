Kolonun altında 13 saat kalan ayağı doktorların çabasıyla kesilmekten kurtarıldı

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinde yakalanan 41 yaşındaki Muhammed Ülhak Işık'ın 13 saat kolonun altında kalan ayağı, doktorların yoğun çabası sonucu kesilmekten kurtarıldı.

Muhammed Ülhak Işık'ın eşi, iki kızı, oğlu ve kayınpederiyle oturdukları 6 katlı bina, Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı.

Eşi, kızı, oğlu ve kayınpederini depremden 8 saat sonra, üzerine kolon düşen Işık'ı da 13 saat sonra enkazdan kurtaran yakınları, aynı saatlerde ailenin 13 yaşındaki kızı Rukiye Zişan'ın cansız bedenine ulaştı.

Ayağına kolon düşmesi sonucu yaralanan ve önce Gaziantep'e, ardından da Bitlis'e getirilen Işık, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada 6 kez ameliyata alınan ve sağlık çalışanları tarafından tedavisi yakından takip edilen Işık'ın ezilen ayağı kesilmekten kurtarıldı.

Durumu iyiye giden Işık, AA muhabirine, kızını depremde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Deprem sırasında evde 6 kişinin olduğunu belirten Işık, şunları söyledi:

"Bir arada olmak için ara salona toplandık ve sarsıntının durmasını bekledik. Sonra bina yıkıldı. Kızımla kolonun altında kaldık. Eşim, diğer kızım, oğlum ve kayınpederim için yaşam üçgeni oluşmuştu. Birkaç saat öyle bekledik. Akrabalarımız gelip bizi kurtardı. Kayınpederim, eşim ve çocuklarım 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Biz de 13 saat kolonun altında kaldık. Bizi de çıkardılar. İlk tedavimiz Gaziantep'te yapıldı, sonra buraya getirdiler. Ailemin diğer fertleri iyi. Uzun süre kolonun altında kalan ayağımda ciddi ezilme oldu. Sağ olsun doktorlar ve hemşireler ilgilendi. Yoğun süren tedavinin ardından ayağım kurtuldu. Daha iyiye gidecek."

- "Bizi iğne deliği gibi yerden çıkardılar"

Işık, 5. katında oturdukları 6 katlı binanın tamamen yıkıldığını vurgulayarak, "Beşimiz kurtulduk ama kızım vefat etti. Akrabalarımız gelince uzun süre bağırdılar. Biz de hepimiz aynı anda bağırınca sesimizi duydular. Kazı yaparak, taşları kaldırarak bizi adeta iğne deliği gibi bir yerden çıkardılar. O şekilde kurtulduk." dedi.

Yaşadıkları korku ve acıyı unutmalarının mümkün olmadığını dile getiren Işık, "Enkaz altında kalmak çok zor bir durum. Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifa, ailelere de sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir acı. Televizyonlardan da görüyoruz, gerçekten asrın felaketi. Çok büyük bir yıkım ve felaket oldu. Allah devletimize ve milletimize böyle bir felaket göstermesin. Hayatımız boyunca unutamayacağız." ifadesini kullandı.

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