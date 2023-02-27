Kolonun altında 13 saat kalan ayağı doktorların çabasıyla kesilmekten kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kolonun altında 13 saat kalan ayağı doktorların çabasıyla kesilmekten kurtarıldı

AA

Kolonun altında 13 saat kalan ayağı doktorların çabasıyla kesilmekten kurtarıldı

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinde yakalanan 41 yaşındaki Muhammed Ülhak Işık'ın 13 saat kolonun altında kalan ayağı, doktorların yoğun çabası sonucu kesilmekten kurtarıldı.

Muhammed Ülhak Işık'ın eşi, iki kızı, oğlu ve kayınpederiyle oturdukları 6 katlı bina, Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı.

Eşi, kızı, oğlu ve kayınpederini depremden 8 saat sonra, üzerine kolon düşen Işık'ı da 13 saat sonra enkazdan kurtaran yakınları, aynı saatlerde ailenin 13 yaşındaki kızı Rukiye Zişan'ın cansız bedenine ulaştı.

Ayağına kolon düşmesi sonucu yaralanan ve önce Gaziantep'e, ardından da Bitlis'e getirilen Işık, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada 6 kez ameliyata alınan ve sağlık çalışanları tarafından tedavisi yakından takip edilen Işık'ın ezilen ayağı kesilmekten kurtarıldı.

Durumu iyiye giden Işık, AA muhabirine, kızını depremde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Deprem sırasında evde 6 kişinin olduğunu belirten Işık, şunları söyledi:

"Bir arada olmak için ara salona toplandık ve sarsıntının durmasını bekledik. Sonra bina yıkıldı. Kızımla kolonun altında kaldık. Eşim, diğer kızım, oğlum ve kayınpederim için yaşam üçgeni oluşmuştu. Birkaç saat öyle bekledik. Akrabalarımız gelip bizi kurtardı. Kayınpederim, eşim ve çocuklarım 8 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Biz de 13 saat kolonun altında kaldık. Bizi de çıkardılar. İlk tedavimiz Gaziantep'te yapıldı, sonra buraya getirdiler. Ailemin diğer fertleri iyi. Uzun süre kolonun altında kalan ayağımda ciddi ezilme oldu. Sağ olsun doktorlar ve hemşireler ilgilendi. Yoğun süren tedavinin ardından ayağım kurtuldu. Daha iyiye gidecek."

- "Bizi iğne deliği gibi yerden çıkardılar"

Işık, 5. katında oturdukları 6 katlı binanın tamamen yıkıldığını vurgulayarak, "Beşimiz kurtulduk ama kızım vefat etti. Akrabalarımız gelince uzun süre bağırdılar. Biz de hepimiz aynı anda bağırınca sesimizi duydular. Kazı yaparak, taşları kaldırarak bizi adeta iğne deliği gibi bir yerden çıkardılar. O şekilde kurtulduk." dedi.

Yaşadıkları korku ve acıyı unutmalarının mümkün olmadığını dile getiren Işık, "Enkaz altında kalmak çok zor bir durum. Vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifa, ailelere de sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir acı. Televizyonlardan da görüyoruz, gerçekten asrın felaketi. Çok büyük bir yıkım ve felaket oldu. Allah devletimize ve milletimize böyle bir felaket göstermesin. Hayatımız boyunca unutamayacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem bölgesinden Bitlis'e gelen çocuklar için etkinlikler düzenleniyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinden Bitlis'e gelen çocuklar için ...
Tatvan'da depremzedeler için "Kızılay Butik" açıldı
YEREL HABERLER Tatvan'da depremzedeler için "Kızılay Butik" açıldı
(Görüntülü)MİNİK ELLER DEPREMZEDELER İÇİN ATKI ÖRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MİNİK ELLER DEPREMZEDELER İÇİN ATKI ÖRÜYOR
TÜRŞAD, şehit ve gazilerin isimlerinin yazılı olduğu formayı depremzedeler için satışa çıkardı
YEREL HABERLER TÜRŞAD, şehit ve gazilerin isimlerinin yazılı olduğu ...
Enkazdakilerin büyük bölümünü birbirlerine sarılmış halde buldular
YEREL HABERLER Enkazdakilerin büyük bölümünü birbirlerine sarılmış ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.