Bitlis Valisi Çağatay, Adıyaman'daki jandarma personeline teşekkür etti

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Adıyaman'da büyük mücadele verdi.

Birçok canın kurtarılmasında etkin rol alan İl Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret eden Çağatay, arama kurtarmanın yanı sıra asayiş hizmetlerinin yürütülmesinde ve vatandaşın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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