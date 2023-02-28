Bitlis'teki depremzedelerin yaraları sarılıyor

BİTLİS (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bitlis'e gelen depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonuyla ya da kendi imkanlarıyla kente gelen depremzedelerin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.
Bu kapsamda Bitlis'te bulunan 5 bin 869 depremzede kamu misafirhaneleri, otel, yurt ve ikametlerde misafir ediliyor.
2 bin 472 depremzedeye psikososyal destek hizmeti sunulan kentte, 3 bin 314 kişi hastanelerde tedavi edildi, 757 depremzede öğrencinin de okullara nakilleri yapıldı.