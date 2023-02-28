Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir depremzede öğrencileri ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen 85 depremzede öğrenciyi eğitim gördükleri okullarda ziyaret etti.

Depremlerin etkilenen illerden Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gelerek hayatlarına devam eden depremzede ailelerin çocukları, burada eğitimlerini sürdürüyor.

Öğrencileri eğitim gördükleri okullarda ziyaret eden Demir, Gürsoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, çocuklara hediyeler verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Demir, "Bizim evlatlarımızsınız. Gördüğüm kadarıyla hemen almışsınız. Her türlü ihtiyacınızda yanındayız. Öğretmenlerinize ve okul müdürlerine her türlü ihtiyaçlarınızı çekinmeden bildirin." dedi.

Gürsoy ise yaşanan depremden sonra ilçeye gelenlerin her türlü ihtiyacını karşılayacaklarını belirterek, "Siz değerli evlatlarımızın emrindeyiz. Aileniz de her türlü ihtiyaçlarında bize gelebilir." ifadelerini kullandı.

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