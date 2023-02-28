Malatya'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Bedih Kış Ahlat'ta toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan 29 yaşındaki Bedih Kış, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Buhara Apartmanı, merkez üssü Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkıldı.

Evden eşyalarını almak için girdiği binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan Kış'ın cenazesi arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.



Yakınları tarafınan teslim alınan Kış'ın cenazesi, memleketi Ahlat'a getirildi.

Cenaze, Abdurrahman Gazi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.