"Biz birlikte güzeliz" diyerek deprem bölgesinden gelen arkadaşlarına sahip çıktılar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden aileleriyle kente gelen öğrencilere destek olmak için "Biz birlikte güzeliz" sloganıyla kampanya başlattı.

Tuğ Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, okullarına yerleştirilen 23 depremzede öğrencinin yanında olduklarını göstermek ve ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi.

Öğrencilerin "Biz birlikte güzeliz" diyerek ortaya koyduğu duyarlılığa kayıtsız kalmayan öğretmenleri de kampanyaya destek vererek bir komisyon oluşturdu.

Okul Müdürü Nurettin Demir, öğretmenler ve öğrencilerin yer aldığı komisyon, kente gelen öğrenciler ile ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için hem ailelerinden hem de çevrelerinden yardım topladı.

Komisyon üyeleri, toplanan nakdi yardımları öğrencilerin ailelerine teslim edecek ve düzenli ziyaret ederek taleplerini karşılayacak.

Rehber Öğretmen Yusuf Akdeniz, AA muhabirine, yaşanan deprem felaketinden ülkedeki herkesin etkilendiğini söyledi.

Ailelerin ve öğrencilerin yanında olduklarını göstermek için çalışma başlattıklarını anlatan Akdeniz, "Kampanyaya öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz destek verdi. Sağ olsunlar bu konuda çok duyarlılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Öğrencilerden Elif Altaş, depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını umuyoruz. Depremden dolayı bir kampanya başlattık. Deprem bölgesinden gelerek okulumuzda eğitim gören öğrenciler ile ailelerine destek olmak istedik. Geçmiş olsun Türkiye. Destek veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

- "Kampanyayı sonuna kadar destekliyorum"

Malatya'da yaşayan ailesi, akrabaları ve arkadaşları depremden etkilenen Fen Bilimleri Öğretmeni Esra Sarrafoğlu, depremin illerde büyük hasarlara yol açtığını belirtti.

Ülke genelinde herkesin depremzedeler için seferber olduğunu dile getiren Sarrafoğlu, "Burada görev yaptığım için depremi yaşamadım ama ailem, yakınlarım etkilendi. Bitlis ve Tatvan'daki insanlar sağ olsunlar her konuda destek oluyorlar. Çok duyarlılar. Kaymakamlık öncülüğünde kamu kurumlarının katılımıyla Malatya ve depremden etkilenen diğer illere yardım tırları gönderildi. Şimdi de okulumuz bünyesinde yardım kampanyası düzenlendi. Bu kampanyayı sonuna kadar destekliyorum. Öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yiğit Yılmaz ise depremlerden çok sayıda ailenin etkilendiğini belirterek, "Ailelerin çoğu evsiz kaldı. Biz de Tuğ Ortaokulu olarak depremzedelere yardımda bulunmak istiyoruz. Elimizden geldiğince arkadaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

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