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Güroymak'ta 110 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı

AA

Güroymak'ta 110 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı

BİTLİS (AA) - Güroymak'ta "Süt sığırcılığını geliştirme projesi" kapsamında 110 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı.

Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında ilçe genelinde 110 çiftçiye süt sağım makinesi törenle teslim edildi.

Törende "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, ilçe genelinde 110 üreticiye süt sağım makinesi dağıttıklarını söyledi.

Projenin ilçe için önemli olduğunu belirten Cankaloğlu, şunları kaydetti:

"Proje ile hem zaman kaybının önüne geçmiş olacağız hem de süt hijyenin artırılmasına katkı sağlamak. Çiftçilerimiz kısa sürede sütlerini sağmış, hijyenik bir şekilde süt ürünleri işleme tesisimize teslim etmiş olacak."

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