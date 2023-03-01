İHH ekipleri depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor

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BİTLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde 25 profesyonel ve 40 gönüllü olmak üzere 65 kişilik ekiple çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taşcan, AA muhabirine, ekiplerin hem deprem bölgesinde hem de Bitlis'te yardımların dağıtılmasından arama kurtarmaya kadar birçok yerde görev yaptığını belirtti.

Depremin ardından ekiplerinin Adana, İskenderun, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 7 gün çalışma yürüttüklerini anlatan Taşcan, enkazdan 51 yaralıyı kurtardıklarını, vefat eden 43 kişiyi de çıkardıklarını dile getirdi.

Ekipleri bugünler için oluşturup eğitimlerini tamamladıklarını ifade eden Taşcan, şunları aktardı:

"Arama kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra ilimizde oluşan yardım ağı sayesinde bölgeye 9 tır uğurladık. Giyim, gıda, su, ekmek, ısıtıcı, battaniye ve temizlik malzemeleri, patates ve yakacak yardımlarının olduğu tırlarımızı Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Besni ilçesine gönderdik. Depremin ilk anından beri yardım çalışmalarımız ve kampanyalarımız devam etmektedir. Gönderdiğimiz tırların dışında bölgeye ulaştırılmak üzere nakdi yardımlarımız devam ediyor."

Kentte gelen depremzedeler için de çalıştıklarını belirten Taşcan, ilçe temsilcilerinin depremzede ailelerle yakından ilgilenerek ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti.

Ekiplerinin deprem bölgesi ve kentte misafir edilen depremzedeler için teyakkuzda olduğunu dile getiren Taşcan, "Hayat normale dönene ve acılar dinene kadar Bitlisliler olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. İlimize gelen çok sayıda depremzede için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu misafirlere elimizden gelen yardımları yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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