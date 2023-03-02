Ahlat’ta depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

AA

Ahlat’ta depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için etkinlik düzenlendi.

İlçede yaşayan Emir Keskin tarafından organize edilen etkinliğe Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tiyatro BİSAD üyeleri destek verdi.

Gençlik kampında düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ile Hacivat ve Karagöz oyunuyla eğlenceli anlar yaşadı.

Kaymakam Fikret Dağ, çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek amacıyla hazırlanan etkinliğin güzel görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Her zaman depremzedelerin yanında olacaklarını ifade eden Dağ, "Bu konuda da Ahlat halkına müteşekkiriz. Hepsi ciddi fedakarlıklarda bulundu. Ne desek ne söylesek bazı acıları hafifletemeyiz ama Allah hepimizi korusun, ülkemize de selamet versin. Vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet etsin, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Emir Keskin ise "Doğum günüm olan 23 Şubat'ta sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma çağrıda bulundum. Buradaki çocuklarla kutlamak istediğimi söyledim. Arkadaşlarımdan ve ailemden gelen desteklerle ufak bir etkinlik yaptık. Tüm masrafları arkadaşlarım ve ailemle birlikte karşıladık. Umarız çok daha fazla etkinlik yaparız. Burada kaldığınız sürece elimizden geldiğince kültürel etkinlikler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İHH ekipleri depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İHH ekipleri depremzedelerin yaralarının sarılması ...
Güroymak'ta 110 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Güroymak'ta 110 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı
"Biz birlikte güzeliz" diyerek deprem bölgesinden gelen arkadaşlarına sahip çıktılar
YEREL HABERLER "Biz birlikte güzeliz" diyerek deprem bölgesinden ...
Malatya'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden Bedih Kış Ahlat'ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binanın enkazında hayatını ...
Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir depremzede öğrencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir depremzede ...
Bitlis'teki depremzedelerin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Bitlis'teki depremzedelerin yaraları sarılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.