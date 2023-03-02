Ahlat’ta depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için etkinlik düzenlendi.

İlçede yaşayan Emir Keskin tarafından organize edilen etkinliğe Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tiyatro BİSAD üyeleri destek verdi.

Gençlik kampında düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ile Hacivat ve Karagöz oyunuyla eğlenceli anlar yaşadı.



Kaymakam Fikret Dağ, çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürmek amacıyla hazırlanan etkinliğin güzel görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Her zaman depremzedelerin yanında olacaklarını ifade eden Dağ, "Bu konuda da Ahlat halkına müteşekkiriz. Hepsi ciddi fedakarlıklarda bulundu. Ne desek ne söylesek bazı acıları hafifletemeyiz ama Allah hepimizi korusun, ülkemize de selamet versin. Vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet etsin, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Emir Keskin ise "Doğum günüm olan 23 Şubat'ta sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma çağrıda bulundum. Buradaki çocuklarla kutlamak istediğimi söyledim. Arkadaşlarımdan ve ailemden gelen desteklerle ufak bir etkinlik yaptık. Tüm masrafları arkadaşlarım ve ailemle birlikte karşıladık. Umarız çok daha fazla etkinlik yaparız. Burada kaldığınız sürece elimizden geldiğince kültürel etkinlikler yapmak istiyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.